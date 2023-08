Un jeu du chat et de la souris à hauts risques en mer de Chine

Les gardes-côtes chinois avaient pourtant assuré que les bateaux philippins seraient autorisés «dans un esprit d’humanisme» à livrer des provisions à une petite garnison installée sur le récif disputé de Second Thomas. Mais un opérateur radio chinois a ensuite averti que les deux navires des gardes-côtes philippins escortant les bateaux de ravitaillement devaient quitter les lieux ou «assumer l’entière responsabilité de toutes les conséquences». «Dans un esprit d’humanisme, nous n’autoriserons que le navire transportant de la nourriture et d’autres biens de première nécessité ainsi que le personnel en rotation, mais sans matériaux de construction, à se rendre sur le navire illégalement échoué» sur le récif, a-t-il précisé.

Intimidation par récifs interposés

Une équipe de journalistes de l’AFP à bord du BRP Cabra, un des deux gardes-côtes philippins, a été témoin de toutes les manœuvres chinoises. Un des navires chinois s’est approché à quelques mètres du BRP Cabra. Au final, les deux bateaux de ravitaillement ont atteint le récif et livré la nourriture aux militaires installés sur le BRP Sierra Madre, un navire datant de la Deuxième Guerre mondiale que les Philippines ont fait échouer en 1999 sur le récif de Second Thomas.

Les troupes philippines stationnées sur cette vieille épave rouillée dépendent d’un ravitaillement extérieur pour survivre sur Second Thomas, situé à environ 200 km de l’île philippine de Palawan et à plus d’un millier de km des plus proches terres chinoises, l’île de Hainan.