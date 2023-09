Mer Rouge: coraux menacés par une hécatombe mystérieuse d’oursins

À Eilat, ville la plus au sud d’Israël, limitrophe de l’Égypte et de la Jordanie, la chercheuse Lisa-Maria Schmidt se souvient du moment où elle et ses collègues de l’Université de Tel-Aviv ont découvert le fléau. L’enquête démarre en janvier lorsqu’ils apprennent qu’au large d’Eilat, de très nombreux oursins sont morts, en très peu de temps. Les scientifiques, raconte Mme Schmidt, se rendent sur un site réputé pour foisonner de Diadema setosum, et ils n’y trouvent que «des squelettes et des amas d’épines» de ces oursins-diadèmes. L’idée leur vient alors qu’un déversement ponctuel de produits chimiques ou qu’un épisode de pollution pourraient avoir joué un rôle dans ces morts. Mais dans les deux semaines qui suivent, les Diadema setosum qu’ils élèvent un peu plus loin sur la côte à l’Institut interuniversitaire pour les sciences marines sont touchés à leur tour. En moins de 48 heures, tous ces oursins installés dans des cuves alimentées par l’eau de la mer Rouge s’éteignent.