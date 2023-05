Espagne: Mercadona, le champion des supermarchés qui agace la gauche radicale

Fondé en 1977 dans un village de la région de Valence, le groupe de grande distribution a pris son essor quatre ans plus tard quand son actuel PDG, Juan Roig, a repris avec ses frères et son épouse l’entreprise parentale alors constituée de huit supérettes. Il a depuis connu une expansion rapide, jusqu’à devenir le leader de la distribution alimentaire dans le pays, avec 31 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2022 et 25,2% de parts de marché, loin devant Carrefour (10,1%), Lidl (6,6%) et Dia (4,5%), selon le cabinet Kantar World Panel.