Football : Mercato: la Premier League à l’affût, la Série A en retrait

Angleterre: Tottenham sur Rabiot

Espagne: Joao Felix pourrait quitter l’Atlético

Italie: surtout des départs

La Serie A n’a plus d’argent et attend un mercato de ventes plus que d’achats. Son principal acquéreur, la Juventus, est en grandes difficultés et ne pourra pas animer le marché comme à son habitude. Elle pourrait peut-être tenter de recruter un arrière droit comme Joakim Maehle ou Hans Hateboer de l’Atalanta. Leader, le Napoli ne devrait pas broncher.

A Milan, l’Inter, très endettée, cherche à vendre et pourrait profiter de la tentation de Chelsea pour Denzel Dumfries et en tirer 50 M EUR. L’AC Milan cherche un gardien pendant que Mike Maignan se soigne et pourrait approcher Édouard Mendy (Chelsea) ou plus probablement Marco Sportiello, Atalanta ayant également besoin de vendre après quelques saisons fastes. L’AS Rome a déjà recruté le Norvégien Ola Solbaaken (Bodo Glimt), et la Salernitana a parié sur le gardien international mexicain Guillermo Ochoa.