Actualisé 20.05.2020 à 13:57

Étude COMPARIS

Mercedes a semé toutes ses concurrentes en ligne

En 2019, le volume le plus important des recherches de véhicules sur le marché de l’occasion en ligne suisse revenait aux marques allemandes – avec des goûts très différents selon les régions.

de lab

1 / 5 En 2019, les véhicules d’occasion de la marque Mercedes-Benz ont été les plus recherchés sur le site comparis.ch. PD La même année, Volkswagen a manqué de peu l’occasion d’occuper la première place du podium. Malgré le scandale du diesel, la demande est restée forte. PD BMW a partagé la troisième place du classement avec Audi. PD

Les Grisons aiment rouler en Subaru et les Tessinois préfèrent les marques italiennes? Des clichés confirmés par une étude réalisée par le site de comparaison en ligne Comparis, qui gère également un important marché en ligne de véhicules. Il en ressort que les marques allemandes sont largement les plus appréciées dans le pays, y compris sur le marché de l’occasion. Sur les dix marques automobiles favorites du site comparis.ch en 2019, cinq provenaient de notre voisin du nord (Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW, Audi et Porsche). Toyota et Ford étaient d’ailleurs les deux seules marques non-européennes à apparaître dans le Top 10.

«Les marques allemandes ont de tout temps été fortement appréciées par les automobilistes suisses», affirme l’experte de la mobilité de Comparis Andrea Auer. Le scandale du diesel n’aurait eu que peu, voire aucun impact sur le classement des marques. «Les constructeurs doivent notamment la fidélité de leurs clients aux marques fortes qu’ils développent depuis des années», explique Andrea Auer. En 2019, c’était la première fois que Mercedes-Benz se retrouvait en tête de ce classement, avec une part de requêtes de 10,9%, suivie de très près par Volkswagen et BMW (10,8% chacune) et par Audi (9,9%). Deux ans plus tôt, le constructeur souabe n’occupait encore que la quatrième place des marques automobiles les plus recherchées sur comparis.ch.

Le classement a été déterminé comme suit L’analyse des données relatives aux recherches selon les différentes marques est effectuée sur plus de 20 millions de recherches de véhicules réalisées de janvier 2019 à décembre 2019 sur le site comparis.ch. Avec près de 200'000 véhicules neufs et d’occasion, comparis.ch se targue d’être le plus grand marché de l’automobile en ligne en Suisse.