Conduite autonome : Mercedes dame le pion à Tesla avec des voitures proposant un autopilote

Le constructeur allemand va permettre aux détenteurs d’une Classe S ou d’une EQS de pouvoir regarder un film, bouquiner ou surfer sur Internet, sous certaines conditions.

Le système, qui autorise à lever les mains du volant et détourner son regard de la route dans certaines situations, sera proposé aux acheteurs des deux modèles les plus chers de la marque allemande, la Classe S et son pendant électrique EQS, pour 5000 et 7430 euros (ndlr: 5200 à 7730 francs) hors taxes respectivement, selon un communiqué vendredi.