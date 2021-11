MERCEDES EQB – Mercedes fait de la mobilité électrique une affaire de famille

Les Souabes ont la réputation d’être particulièrement travailleurs. D’où le dicton souabe: «Schaffe, schaffe, Häusle baue» (bosse, bosse dur et construis-toi une maison). Cela vaut assurément pour Mercedes-Benz, car le constructeur automobile de Stuttgart est plus productif que ses concurrents dans le développement de sa gamme électrique. Tandis que Volkswagen se vante, lors de la première mondiale de l’ID.5, de lancer son troisième modèle basé sur sa plateforme modulaire électrique MEB et que BMW ne fait que sortir quelques véhicules électriques au compte goutte, la gamme EQ des Souabes s’étend à six modèles, avec le lancement de l’EQB. Les variantes SUV de l’EQE et de l’EQS, de même que la Classe G électrique sont déjà dans les tuyaux et la filiale Smart vient encore étoffer la gamme avec deux autres véhicules: la ForTwo et la ForFour.