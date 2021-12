EVENEMENT EQS A ZURICH – Mercedes plonge des célébrités au coeur d’un impressionnant spectacle de son et lumière

Pour l’influenceuse et comédienne Zoë Pastelle, la mobilité doit avant tout être éthique et durable.

Quand Mercedes-Benz organise un événement exclusif, les invités des mondes économique, sportif et médiatique affluent en masse. C’est dans un entrepôt industriel de Zurich qu’ils ont eu le privilège d’assister à un spectacle de son et lumière inédit, réalisé par le célèbre collectif d’artistes Encor. Au début de la soirée, personne ne savait ce qui les attendait. À leur arrivée, on leur a juste dit ceci: «Voici votre bracelet. Dès qu’il se mettra à clignoter, vous vous dirigerez vers la sortie».

Cela a suscité une grande curiosité et autant d’enthousiasme pour la berline haut de gamme EQS 100% électrique qui a provoqué un coup de cœur chez plus d’une célébrité. «C’est clairement la voiture de mes rêves», a déclaré l’influenceuse et comédienne Zoë Pastelle, qui est actuellement en train de passer son permis de conduire. «J’espère que je l’aurai d’ici la fin de l’année et que je pourrai enfin rouler en voiture», a-t-elle ajouté. L’élégante berline lui plaît d’autant plus pour sa propulsion électrique. «Pour moi, la mobilité doit être éthique et durable. Avec l’électromobilité, on est, à mon avis, en train de faire un grand pas dans le bon sens», a-t-elle souligné.

C’est la fête dans la voiture

Le DJ Gil Glaze, né de parents sud-africain et australien et ancien élève d’une école internationale de Zurich, qui a fait une tournée avec The Chainsmokers, est déjà converti à l’électrique. «Je conduis déjà une voiture électrique, mais pas une Mercedes», a-t-il déclaré avant d’ajouter: «Mais je suis vraiment bluffé par l’EQS, surtout par son intérieur. L’énorme écran tactile et les couleurs sont incroyables». En tant que DJ, le système audio joue évidemment un rôle particulièrement important à ses yeux. «J’ai déjà tout passé en revue; c’est de la folie. Avec l’EQS, on pourrait carrément faire la fête dans sa propre voiture», dit-il.

Quand Mercedes-Benz lance des invitations, les célébrités affluent en nombre, à l’instar du snowboarder Iouri Podladtchikov (à gauche), de l’influenceuse Zoë Pastelle et de son frère Kai. Daimler L’influenceuse et comédienne compte obtenir son permis de conduire d’ici la fin de l’année. La Mercedes EQS représente la voiture de ses rêves. Daimler Le DJ Gil Glaze est déjà propriétaire d’une voiture électrique. Le Zurichois a néanmoins été conquis par l’EQS, en particulier par son système audio. Daimler

C’est alors que se mettent à clignoter les premiers bracelets. C’est parti! Dehors, les berlines haut de gamme électriques sont prêtes. Il ne reste plus qu’à monter à bord, à boucler sa ceinture, à démarrer et à se laisser émerveiller. Subitement, on se retrouve au cœur du spectacle son et lumière conçu spécialement pour l’occasion. Il met en scène diverses formes d’énergies durables allant de la géothermie aux énergies éolienne et hydraulique. Un véritable régal sensoriel. Jeux de lumière, séquences vidéo et images sont projetés sur des écrans géants tout autour du véhicule. Dans l’habitacle, les 15 puissantes enceintes Burmester envoient du lourd au niveau du son, en parfaite harmonie avec les images. À un moment donné, un voile vient entièrement recouvrir les vitres de la berline, de sorte qu’il ne reste aux occupants du véhicule plus que le système de caméra à 360 degrés et le grand écran d’1,4 mètre de large de l’EQS pour observer ce qui se passe autour.

Totalement conquis

L’humoriste et star des réseaux sociaux Zeki était totalement conquis par le spectacle. «J’ai complètement flashé; on se serait dit dans Retour vers le Futur. Les couleurs et les lumières, c’était carrément dingue», a-t-il déclaré. À la question de savoir si Zeki se séparerait de sa Mercedes-Benz C63 pour la remplacer par la berline de luxe, il a répondu: «Pour moi, une voiture doit faire du bruit, mais qui sait? Si je craque pour une voiture, ça m’est égal qu’elle soit électrique ou non».

Annina Campell s’intéresse également aux nouvelles formes de propulsion. L’animatrice de la SRF possède actuellement un ancien modèle de Mercedes, équipé d’un moteur thermique traditionnel. Mais elle est convaincue que sa prochaine voiture sera à propulsion alternative. «Je vais encore garder ma voiture actuelle jusqu’à ce qu’elle rende l’âme. Ensuite, je verrai ce qui se présente à moi. Je trouve le changement actuel dans le secteur automobile très excitant et je suis de près les développements dans le domaine des véhicules alternatifs. Je trouve notamment l’hydrogène très intéressant», explique-t-elle.

Garde-robes et studio de maquillage ambulants

La chanteuse Ta’Shan est, quant à elle, déjà propriétaire d’un véhicule hybride. «Ma prochaine voiture sera sans doute une électrique. Mais il faut qu’elle soit suffisamment spacieuse pour accueillir ma garde-robes et qu’elle puisse servir de studio de maquillage», dit-elle. L’EQS serait dont un peu trop petite pour cela, même si le système audio et les éléments de confort ont largement convaincu la musicienne. «Je fais de la musique en voiture, d’où l’importance pour moi d’avoir un bon système audio», explique-t-elle.