il y a 1h

Simonetta Sommaruga

«Merci à ceux qui ont fait en sorte que le pays fonctionne»

A l’occasion de la Fête nationale, la présidente de la Confédération a remercié la population de sa solidarité face à la crise du coronavirus.

Les nouvelles infections repartent à la hausse et il s'agit de rester prudents, prévient Simonetta Sommaruga. KEYSTONE

La Suisse tient bon, est solide et unie face à la crise du coronavirus, a souligné la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga dans son allocution à l'occasion de la Fête nationale. Elle remercie la population de sa solidarité.

Symbole de cette solidarité, une lettre adressée au Conseil fédéral par un paysan de montagne, qui a mis une partie de sa rente AVS dans une enveloppe. Cet argent a été remis à ceux qui en avaient besoin, a précisé samedi Simonetta Sommaruga dans son allocution à la télévision et à la radio.

Dans tout le pays, beaucoup ont fait comme ce paysan de montagne et se sont montrés solidaires en cette période de crise, s'est réjouie la Bernoise. «Aujourd'hui, je tiens à dire merci à ceux qui ont fait les courses pour des voisins plus âgés. Merci aussi à ceux qui ont fait en sorte que le pays fonctionne: le personnel des hôpitaux et de la vente, les cheminots, les chauffeurs, les agriculteurs, les ouvriers du bâtiment, les soignants dans les EMS et bien d'autres encore».

La Suisse «tient bon»

La Suisse «tient bon», même dans une situation aussi difficile. Les déchets ont été ramassés, les écoles se sont réorganisées, la Confédération a soutenu les entreprises et les communes et les cantons ont aussi été présents.

Dans le même temps, les relations commerciales avec les pays voisins, indispensables pour la Suisse, n'ont pas été rompues, a rappelé la présidente de la Confédération. «La pandémie n'a pas empêché l'importation d'ordinateurs ou d'huile d'olive et nous avons aussi continué à vendre nos machines et nos médicaments en Europe et dans le monde entier».

Rester prudents

Les nouvelles infections repartent toutefois à la hausse et il s'agit de rester prudents, prévient Mme Sommaruga. «Chacun est appelé à prendre ses responsabilités, car c'est uniquement ensemble que nous parviendrons à freiner la reprise de la pandémie».

«En fin de compte, nous sommes bien plus que 26 cantons et huit millions et demi d'habitants: nous sommes un pays – au centre de l'Europe. La Suisse c'est nous», a conclu la présidente de la Confédération.