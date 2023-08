Ville de Genève: Actions de la police dans les zones sensibles

Ville de Genève : «Merci d’être là: le deal et la circulation, on n’en peut plus!»

1 / 3 Les agents se sont postés près de l’école primaire de Pâquis-Centre, dans une zone minée par le deal et la consommation de crack. dra Sur le stand de la police: des jeux éducatifs et des flyers contre le harcèlement de rue, mais aussi pour recruter des agents. dra Après les Pâquis, les agents municipaux se rendront notamment à la plage des Eaux-Vives et au parc des Bastions, où les problèmes de littering et de nuisances sonores sont importants. dra

«Ce dont les gens nous parlent le plus? Le trafic de stupéfiants et les scooters sur la zone piétonne, où nous nous trouvons», résume l’appointé Ruedin. Mercredi, la police municipale de la Ville a installé un stand, un fourgon et six agents en pleine rue, au cœur des Pâquis. La démarche est inédite. «Nous souhaitons rencontrer les habitants de certains quartiers sensibles victimes de problèmes d’insécurité ou de nuisances (cf. encadré), explique la commandante des forces de l’ordre, la capitaine Christine Camp. L’idée, c’est de répondre aux sollicitations et aux interrogations des gens, de renforcer notre présence sur le terrain; et aussi de faire de la promotion métier.»

La drogue, mais pas que

À l’ombre de l’école primaire des Pâquis, dans un secteur en partie miné par le trafic de crack, le stand fait mouche. Les passants sont nombreux à s’y arrêter. «Merci d’être là, on a besoin de vous, décoche une habitante de longue date. Le deal, on n’en peut plus.» Elle évoque aussi le harcèlement de rue dont elle est parfois victime. «Notre quartier est super, on l’aime, mais il a besoin d’être nettoyé.» Le trafic de stupéfiants revient souvent dans les discussions. Mais pas toujours. Sarah et sa petite Celia, 6 ans, embarquent un jeu sur la sécurité routière. «On a aussi parlé avec les policiers, ma fille a ainsi pu comprendre qu’ils ne sont pas là que pour arrêter les voleurs, mais également pour s’assurer que nous allons bien.»

Tandis qu’un cycliste demande aux agents s’ils veulent quelque chose à boire – «on doit refuser, ce serait considéré comme une acceptation d’avantage», glisse l’un d’eux, en souriant - Alban et ses potes s’approchent. Le jeune homme de 19 ans envisage une carrière dans les forces de l’ordre. «Là, ça me permet d’échanger directement avec des pros. Par ailleurs, je trouve important de sensibiliser la population au travail de la police municipale, qui n’est pas souvent prise au sérieux.» Un quinquagénaire prend la suite. Il signale une rue dangereuse pour les piétons, selon lui.

Quels effet, au final?

«Les gens se sentent plus libres de nous parler, plutôt que d’aborder une patrouille ou se rendre au poste, se félicite le caporal Marques Vieira. Via ce type d’action, nous sommes plus accessibles. On échange, on explique, mais on peut aussi remonter des doléances et même faire état des propositions de certains, en matière d’aménagements urbains, par exemple.»

Un passant juge cependant que l’opération «ressemble quand même à un coup de com’; aura-t-elle des effets à terme?» Pas beaucoup, à en croire son sourire désabusé. C’est mieux que rien, estime néanmoins Virginie. «La police municipale est aussi là les autres jours et elle répond vite à nos appels, assure la Pâquisarde. Vu leurs prérogatives limitées, on sait que les agents ne peuvent pas faire grand-chose contre les dealers. Mais leur présence nous permet de déambuler avec le sentiment d’être en sécurité; on se réapproprie ainsi notre quartier.»