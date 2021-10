Covid-19 : Merck va demander le feu vert pour une pilule réduisant les hospitalisations

Selon l’essai clinique réalisé, le médicament développé par le laboratoire américain réduirait moitié les risques d’hospitalisation en cas de Covid.

L’entreprise Merck est basée dans le New Jersey aux États-Unis.

Le laboratoire américain Merck prévoit de demander sous peu aux États-Unis l’autorisation de commercialiser une pilule qui, selon un essai clinique, réduit par deux les risques d’hospitalisation et de décès des patients atteints du Covid-19. S’il est approuvé, ce médicament appelé molnupiravir représenterait une avancée majeure dans la lutte contre la pandémie en permettant de diminuer assez facilement les formes graves de la maladie.

Merck a précisé vendredi vouloir déposer un dossier auprès de l’agence américaine des médicaments, la FDA, «aussi rapidement que possible», sans donner plus de précisions. Anthony Fauci, le conseiller de la Maison-Blanche sur la crise sanitaire, a déjà estimé que les données de l’essai clinique étaient «impressionnantes».

Les traitements anti-Covid actuellement disponibles comme les anticorps monoclonaux ou le remdesivir de Gilead sont administrés par intraveineuse. Avoir une option plus facile à déployer serait une aubaine, note Natalie Dean, biostatisticienne spécialisée dans les maladies infectieuses à l’université Emory. «On peut avoir des traitements qui sont également efficaces mais si l’un est bien plus facile à utiliser que les autres, alors son impact sur la population sera bien plus important», a-t-elle expliqué à l’AFP.