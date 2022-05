Candidature suédoise à l’OTAN : «Merde, maintenant c’est pour de vrai»

Avec la guerre en Ukraine et la candidature à l’OTAN, l’armée suédoise se retrouve en position d’alerte, soucieuse de dissuader tout coup de force russe. Particulièrement sur l’île de Gotland, en pleine mer Baltique.

Sur l’île suédoise de Gotland, stratégiquement située au milieu de la mer Baltique, des réservistes ont été activés ces dernières semaines et les exercices militaires multipliés à l’approche de l’officialisation de la demande d’adhésion de la Suède à l’OTAN. À moins de 350 kilomètres de l’enclave russe de Kaliningrad, cette destination de vacances prisée des Stockholmois, a retrouvé son statut de position stratégique avec le retour des tensions avec Moscou.

Utilisant des branches de bosquets voisins, le jeune chef d’équipe et ses camarades camouflent méticuleusement trois véhicules blindés. «On travaille du mieux possible tout le temps, parce qu’on se dit: «Ça pourrait être une réalité, on pourrait devoir s’en servir», juge ce natif de Visby, le chef-lieu médiéval du Gotland.