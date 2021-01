La liste des délits que cette soignante de 41 ans aurait commis sur son propre enfant est longue. Selon l’acte d’accusation, entre novembre 2011 et juillet 2014, elle aurait obstrué le nez et la bouche de sa fille, née en octobre 2011. Les faits se seraient produits à sept reprises, provoquant chez le nourrisson un manque d’oxygénation du cerveau, des spasmes d’asphyxie et des hématomes. Par ailleurs, elle lui aurait donné de forts sédatifs qui ont fait perdre connaissance à la petite. Et elle aurait également tiré sur la jambe de l’enfant jusqu’à ce qu’elle se casse. Alors que ce dernier acte est prescrit, le tribunal doit se prononcer sur les autres. Des thérapeutes de l’hôpital où l’enfant a été admis ont émis des doutes, et c’est ce qui a déclenché les poursuites.