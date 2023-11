Mère au foyer jugée pour le partage de vidéos de propagande djihadiste

Une musulmane d'origine Kosovare a envoyé des vidéos de propagande de l'EI (contenant des scènes de mutilations, de décapitations et une exécution) par Whatsapp et Viber. GettyImages

Mercredi matin, une sympathisante du djihadisme, résidant à Fribourg, était jugée en appel au Tribunal pénal fédéral (TPF), à Bellinzone. Vêtue d'un niqab, d'une tunique et de gants noirs, portant un masque chirurgical – qu'elle a refusé d'enlever à la demande du juge –, seuls ses yeux étaient visibles.

Le 6 avril dernier, cette musulmane d'origine Kosovare a été reconnue coupable par la Cour des affaires pénales d'avoir violé la loi fédérale interdisant les groupes Al-Qaïda et Etat islamique (EI), et les organisations apparentées. Cela pour une dizaine d'envois de six vidéos de propagande de l'EI (contenant des scènes de mutilations, de décapitations et une exécution) par Whatsapp et Viber, à quatre destinataires.

La prévenue avait été condamnée à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, alors que le Ministère public de la Confédération (MPC) réclamait neuf mois de privation de liberté et son expulsion du pays. Aujourd'hui, le parquet fédéral remettait en cause ce jugement et demandait, pour l'essentiel, l'expulsion de la prévenue du territoire suisse pour dix ans et son fichage auprès du Système d'information Schengen (SIS).

Interrogée par la cour à trois juges, présidée par Andrea Ermotti, cette mère au foyer de 28 ans a déclaré, en albanais, passer ses journées à s'occuper de ses trois jeunes enfants, de ses beaux-parents et de son mari – un électricien indépendant, arrivé en Suisse à trois mois –, et de vaquer aux tâches ménagères. Par rapport à la requête d'expulsion du MPC, elle la trouve «injuste» et affirme ne pas pouvoir imaginer un retour au Kosovo, «pour des raisons financières et car cela impliquerait une séparation de mon mari». La prévenue a admis «jamais avoir imaginé que regarder ou partager avec des proches ces vidéos pouvaient causer de si grands problèmes». Verdict dans quelques jours.

«Une menace pour la sécurité publique» Le procureur fédéral Kaspar Bünger a plaidé que l'intérêt public prévalait sur les intérêts privés de la jeune femme. «Par ses activités de propagande, la prévenue a compromis la sécurité de la Suisse.» Une jurisprudence de 2021, impliquant également une violation la Loi fédérale interdisant les groupes Al-Qaïda et EI, pouvant donner lieu à une expulsion, a été écartée par la première instance, à tort, fait-il valoir. En plus de l'expulsion du pays, le MPC réclame 240 jours de privation de liberté.