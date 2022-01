Mère au foyer, un job épuisant

La vie de maman n’est pas facile tous les jours, et Wafa El Mejjad a remis les points sur les «i» avec celles qui pensent le contraire. «Je m’adresse à toutes celles qui me disent que maman n’est pas un boulot à plein temps et que je n’ai pas le droit de dire que je suis fatiguée vu que je ne vais pas au bureau chaque matin. Essayez pour voir!» a écrit l’ex-candidate de «Koh-Lanta» et «Mamans & célèbres» sur Instagram, en légendant une jolie photo de sa petite famille.

Sur le cliché, la Française de 38 ans pose sur une plage de Dubaï, entourée de ses trois enfants: Manel, Aaron et Jenna. «C’est vrai que je ne prends plus trop soin de moi, que je passe tout mon temps avec mes enfants. Je dors très peu, mais si vous saviez comme je les aime», a-t-elle confié. Et d’ajouter: «En tout cas, mère au foyer, le plus beau métier du monde et le plus épuisant! Force à toutes les mamans à la maison.»