Le Crêt-près-Semsales (FR)

Mère et fille blessées dans un accident de la route

Jeudi matin, un accident de la circulation impliquant trois véhicules est survenu dans le canton de Fribourg.

Quelques instants plus tard, la voiture était percutée par un second véhicule accouplé à une remorque à chevaux et conduit par un homme de 70 ans, qui circulait d’Oron en direction de Bulle, selon un communiqué de la police cantonale fribourgeoise.