États-Unis : Mère et fille improvisent des implants fessiers et tuent leur cliente

Une jeune femme de 26 ans est décédée des suites d’une intervention visant à augmenter son derrière, en octobre 2019. Deux femmes ont été arrêtées et mises en examen pour meurtre.

Une intervention de chirurgie esthétique a viré au drame, le 15 octobre 2019 en Californie. Karissa Rajpaul, 26 ans, s’est soumise à une séance non autorisée visant à se faire poser des implants fessiers. Le jour même de l’opération, la jeune femme a été hospitalisée et a succombé à un dysfonctionnement cardiopulmonaire aigu ainsi qu’à des injections intramusculaires/intravasculaires de silicone, selon le rapport du médecin légiste. Le décès de Karissa est considéré comme un homicide et près de deux ans après les faits, deux femmes ont été arrêtées en août dernier.