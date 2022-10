Heidi et Leni Klum: Mère et fille posent ensemble pour une célèbre marque de lingerie

Heidi et Leni Klum : Mère et fille posent en petite tenue pour «célébrer les femmes»

Le duo revient cette fois-ci pour vanter la nouvelle collection de la marque italienne de lingerie Intimissimi. «Avec Intimissimi, nous célébrons les femmes, l'amour et le soutien entre une mère et sa fille, et à quel point une lingerie peut vous faire sentir confiante, belle et heureuse», écrivent les deux femmes.