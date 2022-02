Vaud – Mère et filles suspectées d’un important trafic de drogue

Voilà une affaire plutôt rare: une mère de famille quinquagénaire ainsi que ses deux filles âgées de 23 et 26 ans sont suspectées d’être impliquées depuis 2019 dans un important trafic de haschisch entre la France et la Suisse. Les protagonistes de cette affaire portant sur de grosses sommes d’argent, transformées en lingots et en bitcoins notamment, sont sous les verrous depuis décembre. Une copine de l’aînée a aussi été détenue un certain temps, mais elle paraît être hors de cause.

C’est le 4 décembre dernier que la mère a été arrêtée en possession de 4 kg de drogue, d’une trentaine de milliers de francs et de deux téléphones. À son domicile et à celui de sa cadette, dans le Nord vaudois, la police a encore trouvé une vingtaine de milliers de francs et d’euros, dix lingots d’argent, cinq d’or, des téléphones, une machette et deux pistolets factices. La fouille d’un cabanon de jardin et d’un box a aussi été fructueuse: près de 10 kg de stupéfiants y étaient cachés. Même découverte chez la fille aînée et sa copine: de la drogue, une balance et un pass d’accès à un portefeuille de bitcoins.