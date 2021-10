Lucerne – Mère et fils jugés pour escroquerie aux pornos volés

Certaines familles aiment se balader dans la nature, jouer aux cartes ou se faire un bon restaurant. D’autres optent pour des activités moins légales. Le Ministère public lucernois vient de déposer l’acte d’accusation contre une mère et son fils. La femme de 70 ans et le jeune homme de 33 ans sont accusés d’avoir financé leur train de vie luxueux en vendant du porno volé et en escroquant des gens tout en leur faisant miroiter le grand amour. Le duo risque 3 ans et demi de prison.