Reconvilier (BE) : Mère jugée pour avoir jeté son bébé dans un sac-poubelle

La jeune femme, qui était en déni de grossesse au moment des faits, risque deux ans de prison avec sursis pour infanticide.

Le drame avait beaucoup fait parler de lui: en janvier 2019, un nouveau-né avait été retrouvé mort, dans un sac-poubelle près de la salle des fêtes de Reconvilier (BE). L’enquête avait rapidement permis d’identifier la mère et de découvrir que la petite fille était encore en vie quand elle avait été abandonnée. Dans un premier temps, la mère et le père de l’enfant avaient été interpellés mais, un an plus tard, on apprenait finalement que le père de l’enfant avait été blanchi. C’est donc la mère, seule, qui doit répondre de cet infanticide.