Genève: Mère sans solution de garde à cause de la grève féministe

Le 14 juin, pour la grève des femmes, les employées de la Ville et celles des crèches pourront prendre congé sans subir de retenue sur salaire.

Le 14 juin, c’est la grève féministe. Afin de la soutenir, le Conseil administratif a autorisé toutes les employées de la Ville souhaitant y participer à prendre leur après-midi sans retenue sur salaire, comme l’a écrit la « Tribune de Genève » jeudi. Par analogie, la mesure s’applique aussi aux crèches, subventionnées. Et c’est ici qu’une politique pro-femmes irrite d’autres femmes.

Lundi, une maman dont l’enfant fréquente une institution des Pâquis a reçu une lettre l’informant qu’en raison «du franc succès» du mouvement auprès du personnel et des strictes normes d’encadrement, la structure fermerait dès 11 h (la demi-journée n’étant pas facturée). «A priori, ça va pénaliser beaucoup de femmes, vu que ce sont surtout elles qui devront garder leurs enfants, peste la mère. J’ai dû prendre congé, ça m’énerve!» Et d’ajouter que «les employés masculins, eux, se tournent les pouces…» François Renaud, président de l’association de secteur, indique qu’ils représentent 2% du total des collaborateurs. «Dans le cadre de l’égalité hommes-femmes, en effet, ils auront aussi congé.»

Christina Kitsos, magistrate PS chargée de la petite enfance, assume totalement. «La fermeture peut bien sûr causer quelques désagréments, mais il est important pour la Ville de soutenir les valeurs d’égalité et de justice sociale portées par la grève féministe. Il existe toujours une pesée d’intérêts entre le soutien à la prestation et celui au mouvement social. Ici, la grève amène beaucoup de revendications, fait bouger les lignes, pèse sur les décisions futures, afin d’avancer vers une société plus égalitaire.»