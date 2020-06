Allemagne

Merkel annonce un plan de relance de 130 milliards d’euros

Un plan destiné à stimuler l’économie allemande a été présenté mercredi soir. Il comprend une baisse de la TVA et des aides pour les entreprises.

La chancelière Angela Merkel a annoncé tard mercredi un plan de relance de 130 milliards d'euros (140,4 milliards de francs) pour les années 2020 et 2021 destiné à stimuler l’économie allemande durement frappée par la pandémie de Covid-19

«La taille du plan de relance sera de 130 milliards d'euros pour les années 2020-2021, dont 120 milliards seront dépensés pour le gouvernement fédéral», a affirmé Angela Merkel lors d’une conférence de presse à l’issue de deux jours de réunion entre conservateurs et sociaux-démocrates, les partenaires de la coalition gouvernementale.

«Nous avons donc un plan de relance économique, un plan pour l’avenir et, bien sûr, en plus de cela, nous nous occupons maintenant de notre responsabilité pour l’Europe et de la dimension internationale», s’est-elle félicitée.