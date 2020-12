Allemagne : Merkel referme les commerces et les écoles

Dimanche, la chancelière allemande a annoncé de nouvelles mesures fortes pour tenter d’endiguer la propagation du coronavirus dans son pays.

L’Allemagne a décrété un confinement partiel à partir de mercredi et jusqu’au 10 janvier avec la fermeture annoncée dimanche par la chancelière Angela Merkel des commerces «non-essentiels», ainsi que les écoles et crèches, face à la deuxième vague de virus.

Constatant «les très nombreux décès» dus à l’épidémie de coronavirus et «la croissance exponentielle» des infections, la dirigeante conservatrice a assuré: «nous sommes contraints d’agir et nous agissons maintenant».

Pandémie «hors de contrôle»

Dans une résolution adoptée par l’État fédéral et les 16 États régionaux, les employeurs sont invités à privilégier le plus possible le télétravail ou les vacances pour leurs employés pendant trois semaines et demie, «afin de mettre en application dans tout le pays le principe de rester à la maison».