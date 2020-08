Coronavirus : Merkel s’attend à une situation «encore plus difficile»

La pandémie de Covid-19 «frappera durement et de façon existentielle», a déclaré la chancelière allemande ce vendredi lors d’une conférence de presse à Berlin. Elle prévoit une hausse des cas de contaminations après la fin de l’été.

Angela Merkel a dit vendredi s’attendre à une évolution de la pandémie de nouveau coronavirus «encore plus difficile» dans les prochains mois en automne et hiver. «Certaines choses seront probablement plus difficiles au cours des prochains mois qu’elles ne le sont en été», a prévenu la chancelière, dont la gestion de la pandémie a été saluée, lors d’une conférence de presse à Berlin.