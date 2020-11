Coronavirus : Merkel table sur des fêtes de fin d’année réduites

La chancelière allemande a annoncé qu’il n’y aurait pas de fête de la Saint-Sylvestre d’ampleur, et que les familles devaient plancher sur des groupements réduits.

Face à la forte résurgence des infections en Allemagne, tous les restaurants, bars, cafés mais aussi toutes les institutions culturelles et sportives ont dû fermer leurs portes lundi pour les quatre prochaines semaines. Cette décision a suscité la circonspection et un certain mécontentement dans la population.