Cyclisme : Merlier s’impose, de nombreuses chutes ont lésé des favoris

La troisième étape du Tour de France a été marquée par des chutes qui ont coûté du temps à Pogacar, Roglic et Thomas.

Le coup de gueule de Madiot

Interrogé par France Télévision s quelques minutes après l’arrivée, c’est un Marc Madiot très en colère qui a pris le micro. Un gros coup de gueule du directeur sportif de Groupama F D J qui a tout dit ce que beaucoup pensent tout bas dans le peloton. « Il y a beaucoup de gens qui regardent les images du Tour de France à la télévision, beaucoup de gamins qui regardent le Tour de France à la télévision, beaucoup de mama n s qui regardent le Tour de France à la télévision et bien moi je n’ai du tout envie que mon gamin soit un jour coureur cycliste professionnel ! Ma femme n’a pas envie non plus que mon gamin fasse du vélo et be aucoup de famille n’ont pas envie que leurs enfants fassent du vélo pour voir ce qu’on a vu aujourd’hui.

» Cela fait beaucoup d’années qu’on en parle, il faut qu’on trouve des solutions. On ne peut pas continuer comme ça, ce n’est plus du vélo. Le virage à 150 mètres d’arrivée, McEwen est dans quel état? Et les autres avant? Je le répète, il faut que cela change et être capable de dire que ça ne va pas plus. Peut-être qu’il faut adapter le matériel autrement. Pe ut-être qu’il faut enlever les o r eillettes ou autre chose mais il faut qu’on le fasse car un jour on aura des morts . M oi je n’ai pas envie d’aller téléphoner à une mère pour lui dire que son fi l s est dans un état grave à l’hôpital. O n ne peut pas continuer comme ça. C e n’est pas digne de notre sport . Ce n’est pas un problème de parcours ou la faute des organisateurs, tout seul, c’est la faute des équipes , des coureurs et de nos instances internationales qui ne régissent pas assez comme il faudrait et qui ne tiennent pas en compte l’avis des anciens… »