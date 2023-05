Festival de Cannes: Merve Dizdar, première Turque prix d’interprétation féminine

Deniz Celiloglu y incarne Samet, un enseignant venu de la ville, oscillant entre désespoir et misanthropie et plongé dans cette région rurale d’Anatolie, minée par le renoncement. À travers l’histoire de Samet, qui pense en être à la fin de son service obligatoire dans cette région et qui espère depuis longtemps une mutation prochaine à Istanbul, l’auteur aborde les répercussions psychologiques de l’éloignement ressenti, le sentiment d’isolement, d’aliénation et d’exclusion. Le film dépeint également le difficile combat quotidien que doivent mener les habitants de cette région, ainsi que les dynamiques de la trame géographique, ethnique ou sociale qui les entoure.

Merve Dizdar, qui a suivi des études d’art dramatique et débuté au théâtre, a tourné dans son premier film, «Bir Ses Böler Geceyi» ("A Noise in the Night"), en 2011 avant de poursuivre dans des séries télévisées. En 2020, elle est très remarquée dans la comédie «War of the Eltis», l’un des plus gros succès en salles en Turquie. Avant elle, deux acteurs turcs avaient reçu en 2003 le prix d’interprétation masculine, Muzaffer Özdemir et Mehmet Emin Toprak, pour leur rôle dans «Uzak» du même Nuri Bilge Ceylan.