Explosion des allergies au pollen: ça pourrait être le charme

«Une horreur, mes antihistaminiques font peu d’effet, au point que je me suis demandé si c’était le Covid!» «C’est carrément pire cette année, j’ai dû prendre rendez-vous chez un pneumologue.» «Mes allergies ont explosé cette année, je me suis même fait un torticolis à force de tousser en continu…» «Même habituée aux antihistaminiques, j’ai douillé, j’ai dû doubler ma dose et passer à la pharmacie pour ajouter un médicament au cocktail…»

Une floraison plutôt rare

Une autre hypothèse s’ajoute à celle-ci: la durée de la saison des pollens. «Chaque année est de plus en plus précoce, et celle-ci ne fait pas exception: les premières concentrations de noisetier ont été enregistrées le 28 décembre, ce qui est exceptionnel», rapporte Roxane Guillod. Irrité pendant une si longue période, le corps est donc potentiellement plus sensible et réagit plus fort, détaille Bernard Clot.