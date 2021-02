J’ai commencé à la télé à 4 ans dans un feuilleton quotidien (ndlr: «La force du destin») et je n’ai jamais arrêté. Depuis que je suis adulte, on me propose des projets très différents et j’ai vraiment envie de tout essayer. Dans «The Map of Tiny Perfect Things», j’incarne une ado qui est coincée dans une boucle temporelle et revit sans cesse la même journée. C’était trop original pour refuser.

J’ai grandi sur un terrain de golf en Floride avec mes parents et j’adore ce sport, que je pratique le plus souvent possible. Je ne suis pas encore assez douée pour être professionnelle. Je participe à des tournois et je me dis que ça sera mon plan B si on ne veut plus de moi au cinéma.