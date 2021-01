Tennis : «Mes bonnes intentions ont été mal interprétées»

Novak Djokovic a expliqué pourquoi il avait fait des propositions pour alléger les conditions sanitaires en Australie. Des paroles qui avaient fait grincer des dents.

Novak Djokovic a publié mercredi sur Instagram et Twitter une lettre ouverte au public australien pour «clarifier» ses propositions faites à l’Open d’Australie qui lui ont attiré des railleries et provoqué du mécontentement.

«Mes bonnes intentions envers mes collègues joueurs à Melbourne ont été mal interprétées et considérées comme égoïstes, ingrates. La réalité ne peut pas être plus éloignée de cela», a écrit le No 1 mondial.