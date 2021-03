Katie Price : «Mes enfants grandissent, il faut que je les remplace»

Déjà mère de trois garçons et deux filles, Katie Price envisage encore d’agrandir sa famille, à 42 ans.

Avoir une grande famille est une priorité pour Katie Price. Déjà maman de Harvey, 18 ans, qu’elle a eu avec son ex, le footballeur Dwight Yorke, Junior, 15 ans, et Princess, 13 ans, nés de son union avec son ex-mari, le chanteur Peter Andre, ainsi que Jett, 7 ans, et Bunny, 6 ans, qu’elle a eus avec son autre ancien époux, Kieran Hayler, la star de téléréalité veut encore pouponner. «Je ne suis pas encore enceinte, j’ai juste pris du poids pendant le confinement, mais je veux encore plus de bébés. Les miens grandissent, alors il faut que je les remplace, j’adore être une maman.», confie-t-elle au «Sun».