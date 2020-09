Peyton Elizabeth Lee«Mes origines sont très importantes»

Ce qui m’a plu chez Sam, c’est qu’elle a plein de facettes. Être adolescente est déjà suffisamment compliqué en soi, mais elle doit en plus montrer l’exemple dans son rôle de princesse et protéger son pays. Beaucoup de pression, donc, mais elle transforme ça en opportunités.

Je suis la cadette. J’ai une sœur aînée et un petit frère. Je ressens une grande responsabilité envers lui parce que je veux être une influence positive et un bon modèle pour lui. En même temps, ma sœur a deux ans de plus que moi. Donc, elle peut me conseiller et me guider par rapport aux expériences que traversent les filles de mon âge. Cela dit, ce n’est pas toujours fun ni facile d’être la cadette.