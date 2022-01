Les proches de Dua Lipa l'aident à rester zen

Dua Lipa : «Mes proches me font garder les pieds sur terre»

La chanteuse Dua Lipa, qui connaît un énorme succès, peut compter sur sa famille et ses amis pour préserver son équilibre.

Propulsée star de la pop grâce au succès de son premier album, en 2017, Dua Lipa, qui a fait ses premiers pas en tant que mannequin, aurait pu vite perdre la notion de la réalité. Heureusement pour elle, ses proches ont toujours été à ses côtés. «Mon entourage est très restreint. Ma famille et mes amis me font garder les pieds sur terre. Et cela me réconforte de savoir que des choses concernant mon intimité ne fuiteront pas à mon insu», confie la chanteuse de 26 ans à «WSJ. Magazine».