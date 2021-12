Russie : «Mes relations avec le Père Noël ont toujours été très bonnes», dit Poutine

Lors de sa traditionnelle conférence de presse de fin d’année, le président russe a exprimé sa gratitude à «Ded Moroz», le Père Noël russe, pour sa carrière politique.

Vladimir Poutine a remercié jeudi «Ded Moroz», Grand-père Gel, le Père Noël russe, de l’avoir aidé à devenir président et lui a demandé de réaliser les projets de la Russie.

«Je lui suis reconnaissant»

«Mes relations avec Grand-père Gel ont toujours été bonnes. Je lui suis reconnaissant du fait de pouvoir vous parler en ma qualité (de président), mais je suis plus reconnaissant encore au peuple russe qui m’a fait confiance pour cette fonction», a-t-il dit, interrogé sur ses relations avec cette figure.

«J’espère qu’il ne va pas seulement nous donner des cadeaux, mais aussi réaliser les projets du pays et de chaque citoyen», a ajouté Vladimir Poutine , lors de sa conférence de presse annuelle.

«Que des garçons et filles qui ont été sages»

«Je peux me faire l’avocat de "Ded Moroz" et rappeler au plaignant que "Ded Moroz" ne réalise les souhaits que des garçons et filles qui ont été sages. Que (le plaignant) analyse son comportement», a répondu M. Poutine.