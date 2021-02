La comédie «À tous les garçons: Pour toujours et à jamais» sortira le 12 février 2021 sur Netflix. Ce film est le dernier d’une trilogie commencée en 2018 et qui a fait décoller la carrière de Lana Condor.

Il y a tellement de choses que l’on ne contrôle pas dans une carrière que j’ai appris à me laisser porter par les projets sans me prendre la tête. Je n’ai pas peur. Il était temps de dire adieu à Lara Jean et montrer que je suis une comédienne qui peut changer de rôle.