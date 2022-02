Jazz a très mal aux yeux

Jazz : «Mes yeux, c’est un carnage»

Victime d’une infection oculaire, la starlette de téléréalité Jazz souffre terriblement depuis plusieurs jours.

Et la star de la «JLC Family», dont la saison 5 sera la dernière, semble souffrir comme jamais. «Mes yeux, c’est de pire en pire, la catastrophe. Ils gonflent, ils brûlent, ils grattent. Je n’en peux plus», a-t-elle raconté. Désormais, la maman de Chelsea, Cayden et de son dernier-né, London, doit consulter un docteur tous les trois jours et suivre un traitement pour se débarrasser de son infection. «Dans le meilleur des cas, en deux semaines, c’est réglé, a-t-elle dit. Dans le pire des cas, on ne sait pas.»