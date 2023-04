Hayden Panettiere avait les yeux jaunes

À l’affiche de «Scream 6», Hayden Panettiere revient de loin. L’actrice a donné plus de détails sur sa longue période où elle était alcoolique, du milieu des années 2000 à 2021. «Je n’arrivais plus à dormir. Mon manque de sommeil était énorme. L’alcool affectait mes capacités motrices, ma manière de penser et ma santé globale… Mon corps n’en pouvait plus», a confié l’Américaine de 33 ans à «Woman’s Health».