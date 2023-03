Meta : Messenger de retour dans l’app Facebook, après quasi une décennie

Après près d’une décennie d’absence, Messenger va faire son retour dans l’app Facebook pour iOS et Android, dans une tentative de garder le plus longtemps, ou faire revenir, ses utilisateurs sur sa plateforme, sur fond de forte concurrence de TikTok et de désamour du jeune public pour le réseau social de Mark Zuckerberg. «Nous testons actuellement la possibilité pour les utilisateurs d’accéder à leur boîte de réception Messenger, depuis l’application Facebook et nous étendrons bientôt ces tests». C’est ce qu’a indiqué Tom Alison, responsable de Facebook, dans un billet de blog présentant les projets du réseau social, qui «contrairement à ce que l’on dit, n’est ni mort, ni mourant, mais bien vivant et prospère avec 2 milliards d’utilisateurs actifs quotidiens», assure-t-il.