Mobile : Messenger est à éviter sur iPhone, selon un expert

Un spécialiste en sécurité met en garde les utilisateurs de l’app de conversations du groupe Meta contre les risques pour la protection de leurs données personnelles.

La grande popularité d’une app ne garantit pas forcément un niveau de sécurité élevé. C’est le constat de Steven Walker, patron de la société Spylix. Se présentant comme un expert en sécurité, il déconseille de se servir de l’application de messagerie instantanée Facebook Messenger sur iPhone, pourtant utilisée par plus de 1,3 milliard de personnes dans le monde, d’après les chiffres de 2020. «À la surprise de beaucoup, Facebook Messenger est l’une des très rares applications de ce type que les utilisateurs d’iPhone ne devraient jamais installer sur leurs appareils», explique-t-il. «Elle est si populaire que les gens ne pensent pas forcément à elle comme à une application problématique».

Pour toutes ces raisons, l’expert recommande de lui préférer une alternative plus fiable et sécurisée, comme WhatsApp, qui appartient aussi au groupe Meta (anciennement Facebook), mais qui propose le chiffrement de bout en bout depuis 2016, ou des plateformes n’appartenant pas à un grand groupe, tel que Signal. On pourrait aussi citer Telegram ou l’app de messagerie suisse Threema. Cette dernière est payante, contrairement aux autres.