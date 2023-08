Conversations Messenger chiffrées par défaut à la fin 2023

Décrite par Meta comme «un casse-tête technique incroyablement complexe et difficile», la transition vers le chiffrement E2EE a nécessité de «réécrire la quasi-totalité de la messagerie et du code d’appel à partir de zéro», explique la firme. Elle ajoute que comme d’autres services de messagerie, Messenger et les messages directs d’Instagram étaient conçus à l’origine pour fonctionner via des serveurs. «Cependant, avec l’E2EE, nous ne pouvions pas compter sur les serveurs pour traiter et valider le contenu des messages. Nous avons dû revoir la conception de l’ensemble du système pour qu’il fonctionne sans que les serveurs de Meta ne voient le contenu des messages.» En résumé, Meta a dû revoir tout le fonctionnement de sa messagerie tout en s’assurant de ne pas perturber le service, écrit l’entreprise.