En effet, avec l’arrivée d’iOS14, nouvelle version du système mobile d’Apple, il est désormais possible de sélectionner dans les réglages un autre navigateur web et service de messagerie par défaut, à la place des logiciels maison Safari et Mail (à noter que cette nouveauté avait un bug qui a été corrigé avec le déploiement du correctif iOS 14.0.1). Or, cela n’est pas encore possible pour les services de messagerie instantanée.