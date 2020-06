Facebook

Messenger teste le déverrouillage biométrique

L’app de messagerie mène un test sur iOS afin de protéger les conversations par reconnaissance faciale et d’empreintes.

Facebook Messenger compte plus de 1,3 milliard d’utilisateurs actifs par mois.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Facebook Messenger qui souhaitent préserver leurs conversations des regards indiscrets. L’app de messagerie teste actuellement une nouvelle fonctionnalité en option de déverrouillage par reconnaissance faciale et reconnaissance d’empreinte digitale sur sa version iOS. Les utilisateurs pourront aussi déverrouiller le service par simple mot de passe, outre à l’aide des capteurs biométriques Face ID et Touch ID.