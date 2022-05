Salaires : Messi a gagné 356 000 dollars par jour en 2021

L’Argentin a touché 130 millions de dollars l’année dernière, ce qui fait de lui le sportif le mieux payé de la planète. Sans jouer au tennis ou presque Federer est septième de ce classement établi par le magazine Forbes.

Sur ses 130 millions de dollars de revenus bruts avant impôts (comme en 2019 et 2020 lorsqu’il jouaient encore au FC Barcelone), 75 millions de dollars sont issus de son contrat (avenants et salaires cumulés) avec le club parisien et 55 millions proviennent de ses activités commerciales, avec Adidas, Budweiser et Pepsi Cola notamment.