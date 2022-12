Coupe du monde: Le président du PSG est heureux avec Messi et Mbappé en finale

Qatar 2022 : Messi contre Mbappé en finale, le président du PSG est heureux

Pour Nasser Al-Khelaifi, la finale de la Coupe du monde avec l’Argentine et le France et les deux stars du Paris Saint-Germain face à face est le scénario idéal.

«Nous sommes un club français et mon deuxième pays c’est la France mais pour Messi, c’est peut-être sa dernière Coupe du monde. Kylian, qui va jouer une deuxième finale de suite, c’est vraiment magnifique. Il prouve que c’est le meilleur joueur aujourd’hui. J’ai hâte d’être à cette finale parce que c’est un grand plaisir et une grande fierté pour moi en tant que président du Paris Saint-Germain. Si ça ne tenait qu’à moi, je donnerais le titre aux deux», a-t-il affirmé.

«J’ai parlé avec Neymar et son père et c’est très dur pour lui»

«J’ai été très triste, a-t-il expliqué. Je voulais, comme supporter, une demi-finale Brésil-Argentine. Tout le monde attendait ce match. Je sais ce qu’il a fait après sa blessure (ndlr: lors du premier match du Mondial), il a tout fait pour revenir vite et rejouer. Il a fait plus que le maximum. Ce ne sera pas facile pour lui mais j’ai parlé avec Luis Campos (ndlr: conseiller football du PSG) et le coach (ndlr: Christophe Galtier) pour voir comment lui remonter le moral. J’ai parlé avec Neymar et son père et c’est très dur pour lui».