Coupe du monde: Messi critique l’arbitrage et insulte un adversaire

Qatar 2022 : Messi critique l’arbitrage et insulte un adversaire

«Je crois que la FIFA doit s’occuper de ça», a exhorté Messi au micro de beIN Sports, au terme d’une rencontre marquée par 14 avertissements (6 cartons jaunes contre les Néerlandais et 8 contre les Argentins) et plusieurs débuts de bagarre. «L’arbitre ne peut pas ne pas être à la hauteur, s’est emporté le capitaine argentin. On a souffert ce qu’on a dû souffrir mais on y est arrivé et c’est ce qui est le plus beau.»