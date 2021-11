Football en France : Messi décisif, Neymar sort en larmes, Ramos fait son retour

Le PSG s’est imposé 1-3 à Saint-Etienne dimanche, mais a perdu son joueur Brésilien, sorti sur civière. Marseille et Lyon se relancent.

A l’image de Neymar blessé, le PSG a dompté Saint-Etienne dans la douleur (3-1) dimanche pour les débuts de Sergio Ramos dans le Championnat de France, avec Lionel Messi à la baguette. Derrière, voilà Rennes deuxième, Marseille relancé contre Troyes (1-0) et Lyon requinqué à Montpellier (1-0).

Ramos débute, Neymar inquiète

Après-midi mitigée pour le Paris SG sous la neige du Forez: l’intouchable leader de L1 s’est imposé 3-1 en supériorité numérique, avec un triplé de passes décisives de Messi et les premiers pas parisiens de la recrue Ramos. De quoi rebondir après la récente contre-performance européenne contre Manchester City (2-1).

Mais la blessure de Neymar assombrit le tableau. Le Brésilien, victime d’une torsion impressionnante de la cheville gauche après un tacle adverse, a hurlé de douleur avant de sortir sur civière et en larmes. Il a quitté le stade en béquilles et il faudra voir quelle est sa durée d’indisponibilité.

«Malheureusement ces déboires font partie de la vie d’un athlète», a réagi sur Instagram l’attaquant brésilien. «Maintenant c’est comme ça, il faut relever la tête et aller de l’avant. Je reviendrai meilleur et plus fort.»