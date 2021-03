Football : Messi devance le mythique Xavi

Avec 768 matches joués sous les couleurs du FC Barcelone, L’Argentin a battu le record de Xavi. Il a fêté cela lors de la victoire des siens 6-1 face à la Real Sociedad

Le FC Barcelone a étrillé la Real Sociedad 6-1 dimanche soir, et reste ainsi dans la course au titre de Liga, à quatre points du leader, l’Atlético Madrid, court vainqueur du relégable Alavés 1-0 en début de soirée.

Deux buts de Messi en 2e période

Et la «Pulga» trouvé dans l’axe par Sergio Busquets, a apporté sa pierre à l’édifice avec un 4e but dans la foulée (56e), puis un autre, en fin de match (89e), juste après l’ultime réalisation en solitaire d’Ousmane Dembélé (71e), pour un humiliant 6-1, à peine édulcoré par le boulet de canon d’Ander Barrenetxea (77e).

Une soirée parfaite pour Messi et ses coéquipiers ce dimanche sur la pelouse de Saint-Sébastien. Le no 10 argentin est devenu le joueur comptant le plus de matches disputés sous le maillot du Barça (768), devant la légende Xavi (767).