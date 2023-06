Football: Les débuts de Messi à Miami prévus le 21 juillet

Le Miami Herald, citant une source au fait des négociations, a révélé que Messi rejoignait le club pour un contrat de deux ans et demi et un montant maximal de 60 millions de dollars par an. Le contrat prévoit également une participation au capital du club «à la fin de sa carrière de joueur», selon le journal.

Avec des anciens du Barça?

Pour le propriétaire de l’Inter Jorge Mas, l’arrivée de Messi en MLS sera un «moment décisif» dans l’histoire du football aux États-Unis. «Je pense qu’il y aura toujours un avant et un après Messi quand on parle du sport aux États-Unis», a-t-il affirmé au Herald.

«J’ai l’intime conviction que nous pouvons créer en Amérique du Nord et aux États-Unis, si ce n’est la plus grande ligue, l’une des deux plus grandes ligues du monde (…) La venue du plus grand joueur du monde est un événement important pour notre championnat et pour l’écosystème du football aux États-Unis. Lionel Messi vient dans ce pays pour gagner des titres et faire la différence», a-t-il ajouté.