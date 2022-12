Football: Messi jusqu'en 2024 au PSG

Football : Messi devrait prolonger son contrat avec le PSG

Lionel Messi, lauréat de la Coupe du monde dimanche avec l’Argentine, et le Paris Saint-Germain ont trouvé un accord de principe en vue d’une prolongation de contrat qui arrive à échéance l’été prochain, rapportent plusieurs médias mercredi.

L’affaire n’est toutefois pas scellée. La durée précise et le montant du contrat doivent ainsi être affinés dès le retour de vacances de la star de 35 ans, lors d’une réunion avec le président du PSG Nasser Al-Khelaifi et son conseiller football Luis Campos, écrit le quotidien «Le Parisien». La signature et les termes de l’accord doivent encore être signés, confirme de son côté le journal espagnol «As». Contacté par l’AFP, le PSG n’était pas joignable dans l’immédiat pour confirmer ces informations.